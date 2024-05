Tyson Foods reverte prejuízo e tem lucro de US$ 145 milhões no 2º trimestre fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 12:33 Para compartilhar:

A companhia norte-americana de carnes Tyson Foods informou nesta segunda-feira que teve lucro líquido de US$ 145 milhões, ou US$ 0,42 por ação, no segundo trimestre fiscal de 2024, encerrado em 30 de março. Em igual período do ano fiscal anterior, a empresa apresentou prejuízo líquido de US$ 97 milhões (perda de US$ 0,28 por ação). Em base ajustada, o lucro líquido ficou em US$ 0,62 por ação, ante prejuízo líquido ajustado de US$ 0,04 por ação obtido em igual período de 2023. A receita com vendas teve recuo de 0,5%, de US$ 13,133 bilhões para US$ 13,072 bilhões.

Analistas de Wall Street estimavam lucro líquido de US$ 0,39 por ação, abaixo do obtido pela empresa. Contudo, a receita ficou abaixo do consenso, que esperava vendas de US$ 13,16 bilhões.

A Tyson teve um avanço médio nos preços de 1% nos seus segmentos de atuação, mas recuo no volume de vendas de 1,5% no período. Com isso, a receita de vendas de carne bovina subiu 7,3% no segundo trimestre fiscal para US$ 4,954 bilhões, com alta de 2,8% no volume de vendas, enquanto o preço médio do produto subiu 4,5%. A divisão, a maior em termos de receita, registrou prejuízo operacional de US$ 35 milhões. Os processadores de carne bovina estão se preparando para um período de perdas prolongadas depois que a baixa lucratividade e a seca levaram os pecuaristas a reduzirem seus rebanhos de gado.

Ainda, o faturamento com a comercialização de carne suína avançou 4,6% para US$ 1,486 bilhão, com volume de vendas 2,9% maior e preço médio 1,7% superior na comparação anual. A receita do segmento de alimentos preparados subiu 0,75% para US$ 2,404 bilhões, com alta de 0,7% no volume de vendas, mas recuo de 1,4% no preço médio dos produtos.

As vendas de frango, contudo, recuaram 8,2% em receita, alcançando US$ 4,065 bilhões. Em volume, a queda foi de 6,1%, enquanto os preços foram 2,1% menores. Apesar disso, a unidade avícola da empresa, que responde por cerca de um quinto da oferta dos EUA, obteve um lucro operacional de US$ 158 milhões, ante um prejuízo de US$ 258 milhões no trimestre do ano anterior. No ano passado, a Tyson passou um excesso de frango no mercado e custos mais elevados. Os processadores de frango estão agora se beneficiando da queda dos preços dos grãos e de mais consumidores escolhendo frango à medida que os preços da carne bovina sobem.

“Durante o segundo trimestre, continuamos com nosso momentum positivo e progredimos em nossas iniciativas-chave. As estratégias que implementamos estão gerando resultados tangíveis, como evidenciado pelo nosso retorno ao crescimento do resultado líquido ano após ano,” disse em comunicado a CEO Donnie King. “Olhando para a segunda metade do ano, continuaremos focados em executar os fundamentos e alavancar nosso portfólio de múltiplas proteínas. Estamos energizados pelo nosso progresso até o momento e focados em impulsionar valor a longo prazo.”

Para o acumulado do ano fiscal de 2024, a Tyson Foods aumentou sua previsão de lucro operacional ajustado para entre US$ 1,4 bilhão e US$ 1,8 bilhão, em relação à faixa anterior de US$ 1 bilhão a US$ 1,5 bilhão. Em relação às vendas, a empresa espera que elas fiquem relativamente estáveis em comparação com o ano passado.

Para o segmento de carne bovina, a empresa disse que antecipa uma perda operacional ajustada entre US$ 400 milhões e US$ 100 milhões no ano fiscal de 2024, considerando que o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) projeta uma diminuição na produção doméstica de aproximadamente 2% no ano. Já no segmento de suínos, a Tyson espera um lucro operacional ajustado de US$ 50 milhões a US$ 150 milhões, enquanto o negócio de frango deve alcançar US$ 700 milhões a US$ 900 milhões.