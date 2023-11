Tyson Foods reverte lucro e tem prejuízo de US$ 450 milhões no 4º tri fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 12:54 Para compartilhar:

São Paulo, 13 – A companhia norte-americana de carnes Tyson Foods informou nesta segunda-feira, 13, que registrou prejuízo líquido de US$ 450 milhões no quarto trimestre fiscal de 2023, o equivalente ao valor negativo de US$ 1,31 por ação. O resultado ficou abaixo do lucro líquido de US$ 538 milhões no quatro trimestre fiscal de 2022, ou US$ 1,50 por ação.

O lucro ajustado por ação do quarto trimestre fiscal deste ano foi de US$ 0,37, baixa de 77,3% ante o mesmo período de 2022, de acordo com a Tyson, enquanto as vendas da empresa caíram 2,8% no período, de US$ 13,74 bilhões para 13,35 bilhões.

A expectativa dos analistas consultados pela FactSet era de US$ 0,29 para o lucro ajustado por ação e de US$ 13,73 bilhões para as vendas. Já o lucro operacional recuou 71,3% no mesmo intervalo, a US$ 236 milhões.

“Embora os desafios econômicos persistam, estamos avançando na direção certa e gerenciando o que podemos controlar”, afirmou Donnie King, presidente e CEO da Tyson Foods, em nota. “As decisões que tomamos nos tornaram mais eficientes operacionalmente e contribuíram para um segundo semestre de melhoria na receita operacional ajustada. A estratégia e a equipe de liderança que temos em vigor nos permitirão aproveitar as oportunidades de longo prazo e criar valor para os acionistas”, disse.

Para o ano fiscal de 2024, a empresa espera que as vendas fiquem “relativamente estáveis” ante o ano atual, enquanto o consenso do FactSet de US$ 54,37 bilhões implica um crescimento de 2,8% em relação aos US$ 52,88 bilhões nas vendas de 2023.

Entretanto, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) indicou que a produção de proteínas no ano fiscal de 2024 “diminuirá ligeiramente” em relação aos níveis deste ano, ressaltou a própria empresa em comunicado.

As ações da Tyson caíram 15% nos últimos três meses até sexta-feira, enquanto o S&P 500 caiu 1,1%.

