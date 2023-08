Tyson Foods reverte lucro e tem prejuízo de US$ 417 milhões no 3º trimestre fiscal de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 12:17 Compartilhe

São Paulo, 7 – A companhia norte-americana de carnes Tyson Foods reportou nesta segunda-feira, 7, prejuízo líquido de US$ 417 milhões, ou US$ 1,18 por ação, no terceiro trimestre fiscal de 2023. O resultado representa queda ante ao período equivalente do ano fiscal anterior, quanto foi relatado lucro líquido de US$ 750 milhões (US$ 2,07 por ação).

O lucro ajustado ficou em US$ 0,15 por ação ante US$ 1,94 um ano antes e abaixo do consenso de analistas do FactSet de US$ 0,26.

Já a receita com vendas caiu 2,63%, de US$ 13,495 bilhões para US$ 13,140 bilhões, também abaixo do consenso FactSet de US$ 13,627 bilhões.

Depois da divulgação do balanço financeiro, as ações da Tyson passaram a cair 8%, para US$ 51,89 nas negociações de pré-mercado.

A Tyson também disse estar fechando mais quatro unidades de processamento de frango, enquanto os desafios persistem em suas operações de carne bovina e suína. As fábricas fechadas são as de Corydon, em Indiana, Dexter e Noel, ambas no Missouri, e em North Little Rock, no Arkansas.

A empresa planeja transferir a produção para outras instalações como parte de um esforço mais amplo para cortar custos. A empresa estimou encargos totais de US$ 300 milhões a US$ 400 milhões relacionados aos fechamentos, sem mencionar quantos trabalhadores seriam prejudicados.

“A difícil decisão de fechar quatro plantas demonstra nosso compromisso com ações ousadas e excelência operacional à medida que impulsionamos o desempenho, incluindo custos mais baixos, melhorando a utilização da capacidade e desenvolvendo nossa estratégia de tornar a Tyson Foods mais forte no longo prazo”, disse o CEO da Tyson, Donnie King, em comunicado enviado à imprensa e investidores.

Em maio, a Tyson já havia fechado duas instalações avícolas no Arkansas e na Virgínia, demitindo cerca de 1.700 trabalhadores. A empresa também disse em abril que eliminaria 15% de seus cargos de liderança sênior e 10% de suas funções corporativas. As ações da Tyson caíram cerca de 35% nos últimos 12 meses.

No segmento de carne bovina da companhia, o volume de vendas caiu 5,3% no terceiro trimestre fiscal, com uma queda na receita de 0,06% de US$ 4,959 bilhões para US$ 4,956 bilhões.

A comercialização de carne suína caiu 1,8% em volume, com a receita atingindo baixa de 18,22%, para US$ 1,324 bilhão, e preço médio 16,4% menor na comparação anual do terceiro trimestre do ano anterior. As vendas de frango avançaram 2,8% em volume, mas tiveram baixa de 3,53% na receita, de US$ 4,212 bilhões, com os preços 5,5% menores. A receita do segmento de alimentos preparados caiu 2,62% para US$ 2,383 bilhões, com queda de 1,9% no preço médio dos produtos e de 0,7% no volume de vendas.

Para o acumulado do ano fiscal de 2023, a Tyson Foods espera gerar de US$ 53 bilhões a US$ 54 bilhões em vendas, enquanto a previsão de analistas da FactSet é de US$ 53,7 bilhões.

Em nota, a empresa disse que o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) indica que a produção doméstica de proteína (carne bovina, frango, porco e peru) deve aumentar levemente em relação ao ano fiscal de 2022.

