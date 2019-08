Tyson Foods planeja reconstrução de planta no Kansas, atingida por incêndio

Springdale, 12 – A Tyson Foods informou nesta segunda-feira que vai reconstruir uma planta de fabricação de carne bovina no oeste do Kansas, que foi parcialmente destruída por um incêndio na última sexta-feira (9). A operação é uma das seis unidades que a Tyson possui no Estado.

A companhia disse que ainda é cedo para estabelecer um cronograma para a reconstrução da planta, mas que o trabalho para limpar os danos está em andamento e que pagará os funcionários em tempo integral semanalmente até que a produção seja retomada.

A Tyson afirmou que está transferindo a produção da unidade para locais alternativos. “Usaremos outras fábricas em nossa rede para ajudar a manter nossa cadeia de fornecimento completa”, disse a empresa, em comunicado divulgado nesta manhã.

Analistas da Stephens estimam que a planta do frigorífico processa 6 mil bovinos por dia, representando aproximadamente 5% da capacidade total de processamento de carne bovina dos EUA. A operação empregava cerca de 3 mil funcionários. “O impacto da produção de carne bovina aumentará o lucro dos concorrentes da Tyson, como JBS, Cargill e National Beef, e provavelmente tornará as outras plantas da Tyson mais lucrativas, embora não esteja claro se essa rentabilidade compensará a ausência da fábrica no oeste do Kansas”, considera a Stephens. Fonte: Dow Jones Newswires