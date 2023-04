Tyson Foods eliminará 10% dos cargos corporativos e demitirá 15% dos líderes sêniores

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 19:25 Compartilhe

CHICAGO (Reuters) – A Tyson Foods eliminará cerca de 10% dos cargos corporativos e 15% das posições sêniores de liderança, disse o presidente-executivo da companhia, Donnie King, aos funcionários nesta quarta-feira.

As demissões são a mais recente medida de redução de custos da maior empresa de carne dos Estados Unidos em termos de vendas, já que a companhia lida com a queda nos lucros e luta para melhorar os resultados em seu icônico negócio de frango.

As discussões com os empregados mais afetados estão programadas para ocorrer esta semana, disse King em um memorando aos funcionários visto pela Reuters. As ações da Tyson Foods fecharam em queda de 1,1%, a 60,35 dólares, nesta quarta-feira.

“Vamos aumentar a eficiência focando em menos iniciativas com maior intensidade e eliminando a duplicação de trabalho”, disse King.

A Tyson tinha cerca de 6 mil funcionários nos Estados Unidos trabalhando em escritórios corporativos em 1º de outubro e 118 mil trabalhadores em espaços não corporativos, como frigoríficos e armazéns, de acordo com registros regulatórios.

Os cargos de liderança eliminados são principalmente de vice-presidentes e vice-presidentes sêniores, disse um porta-voz da empresa.

