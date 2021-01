Tyson Foods deve pagar US$ 221,5 milhões para liquidar ações na Justiça

Hong Kong, 20 – A Tyson Foods Inc., maior empresa de carne dos EUA em vendas e principal fornecedora de frango do país, informou, nesta quarta-feira, que concordou em resolver todas as reivindicações feitas na Justiça por requerentes da ação antitruste no mercado de aves de corte. A empresa informou que pagará um total de US$ 221,5 milhões em acordos judiciais.

Anteriormente, no dia 12 de janeiro, a Tyson divulgou que havia fechado acordo para encurtar uma batalha judicial que se arrasta por quatro anos, sobre suposto esquema de cartel na indústria do setor, em torno de US$ 65 bilhões.

Redes de restaurantes, supermercados e distribuidores de alimentos acusaram a Tyson, e também a Pilgrim’s Pride – segunda maior processadora de aves dos EUA em vendas -, além de outras grandes empresas de frango, de coordenar a produção para aumentar os preços de alimentos básicos, como peito e asas de frango. Na ocasião, a Pilgrim’s informou que havia concordado em pagar US$ 75 milhões para resolver ações civis apresentadas.

As multas da Tyson Foods devem aparecer nas demonstrações financeiras do primeiro trimestre da companhia em 2021.

As ações da companhia subiram 1,6% nas negociações do pré-mercado, após a informação. Nos últimos 12 meses, os papéis da empresa caíram 29% na Bolsa de Nova York (ICE Futures US).

Veja também