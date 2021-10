Tyga, ex de Kylie Jenner, é preso por violência doméstica, paga fiança de US$ 50 mil e é liberado

O rapper Tyga, ex-namorado de Kylie Jenner, foi preso nesta terça-feira (12) após ser acusado de violência doméstica por uma ex-namorada. Camaryn Swanson, a ex do cantor, o expôs no Instagram: “Estou muito envergonhada por isso ter chegado a este ponto, mas preciso me defender”.

+ ‘Bem mais’, diz Sarah Andrade sobre Gil do Vigor ganhar mais do que Juliette

+ Carlinhos Mendigo é alvo de ação de despejo e tem 60 dias para deixar imóvel

Tyga chegou por volta das 9h da manhã na delegacia para esclarecer as queixas feitas por Camaryn. A polícia decidiu que tinha provas suficientes para prendê-lo e indiciá-lo por violência doméstica, mas após pagar US$ 50 mil (aproximadamente R$ 277 mil), o cantor foi liberado. O rapper afirmou ao site TMZ que Camaryn foi na casa dele sem ser chamada, mas a influencer nega.

“Eu não apareci ‘gritando’ ou sem convite. Quando tentei ir embora, ele se atacou fisicamente e se recusou a me deixar ir embora por horas”, contou Camaryn, que mostrou os hematomas em seu rosto, que estava com o olho inchado.

Saiba mais