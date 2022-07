Twitter volta a funcionar após ficar fora do ar para milhares de usuários

BENGALURU, Índia (Reuters) – O Twitter voltou a funcionar nesta quinta-feira, após uma interrupção de cerca de uma hora impedir que milhares de usuários em todo o mundo acessassem o site da rede social.

A interrupção afetou quase 2 mil usuários às 10h (no horário de Brasília), abaixo do pico de 50 mil incidentes uma hora antes, de acordo com o site de rastreamento Downdetector.com.

“Nós sabemos que o Twitter não está funcionando para algumas pessoas. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal. Obrigado por seguirem conosco”, disse a conta oficial da rede social no Brasil em um tuíte.

O painel de status do Twitter mostrou que a companhia estava investigando um problema com algumas de suas interfaces de programação de aplicativos.

O Twitter está hospedado na Amazon Web Services e começou a usar o Google Cloud Platform como fornecedor secundário a partir de 2018, de acordo com Brian Fitzgerald, analista da Wells Fargo Securities.

“Não parece ser um problema com seus fornecedores de nuvem, já que outros serviços continuam em execução”, disse Fitzgerald à Reuters.

O Twitter sofreu outra interrupção generalizada em fevereiro, atribuída a uma falha de software.

A interrupção ocorre dias depois de o Twitter processar o bilionário Elon Musk por supostamente violar um acordo de 44 bilhões de dólares para compra da rede social. A empresa pediu a um tribunal do estado norte-americano de Delaware que ordenasse Musk, a pessoa mais rica do mundo, a concluir a aquisição.

As ações do Twitter caíam cerca de 0,5%, para 36,56 dólares cada, nesta quinta-feira.

(Por Yuvraj Malik e Nivedita Balu)