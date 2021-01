Twitter tira conta de Trump do ar

O Twitter atendeu a pressão de usuários e tirou a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do ar nesta sexta-feira (8). As informações são do G1.

“Após uma análise cuidadosa dos tuítes recentes do @realDonaldTrump e o contexto em torno deles, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitamento à violência”, afirmou a empresa.

O perfil do presidente dos Estados Unidos já havia sido temporariamente bloqueado após a invasão de apoiadores no Capitólio, sede do Congresso, em Washington (EUA). O Twitter ameaçou banir Trump, caso ele violasse novamente as normas da rede social. Facebook e Instagram também anunciaram, por tempo indeterminado, o bloqueio da conta de Trump.

Veja também