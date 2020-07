Twitter surpreende em número de usuários no 2º trimestre

O Twitter divulgou nesta quinta-feira (23) que teve prejuízo líquido de US$ 1,23 bilhão (US$ 1,56 por ação) no segundo trimestre de 2020, revertendo lucro de US$ 1,12 bilhão (US$ 1,43 por ação) de igual período do ano passado. Com ajustes, a operadora de rede social apresentou prejuízo por ação de US$ 1,39 entre abril e junho. Analistas consultados pela FactSet esperavam que o resultado ajustado atingisse o ponto de equilíbrio, sem lucro nem prejuízo.

A receita do Twitter caiu de US$ 841 milhões no segundo trimestre de 2019 para US$ 683 milhões no mesmo intervalo deste ano, ficando abaixo do consenso da FactSet, de US$ 702 milhões.

Já o número de usuários ativos diários do Twitter teve aumento de 20 milhões no trimestre até junho, a 186 milhões, superando a projeção de analistas, de cerca de 172 milhões. Às 8h40 (de Brasília), a ação do Twitter subia 5,8% nos negócios do pré-mercado em Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).

