Twitter substitui logo do pássaro azul por um ‘X’

O Twitter implementou nesta segunda-feira (24) o seu novo logotipo, substituindo o pássaro azul por um X branco com fundo preto, como parte de sua reformulação mais ampla.

O site da rede social já mostra o novo logo da empresa, no entanto, a URL ainda permanece como ‘twitter.com’, bem como o botão azul de ‘Tweet’.

Alguns usuários relataram ter visto uma versão azul do novo ícone, o que sugere que o lançamento ainda não foi concluído.

Ao anunciar as mudanças neste fim de semana, o proprietário do Twitter, Elon Musk, e sua nova diretora-executiva, Linda Yaccarino, afirmaram que a rede social será focada no comércio online, serviços bancários e pagamentos.

“E em breve daremos adeus à marca Twitter e, aos poucos, a todos os pássaros”, disse o magnata em sua conta na plataforma. O empresário também alterou sua foto de perfil com o novo logo, o qual descreveu como “art deco minimalista”.

Fundado em 2006, o Twitter utilizava o ícone de um pássaro azul claro desde sua criação, quando a empresa comprou o desenho por US$ 15 (R$ 71,92), de acordo com o site de design Creative Bloq.

Yaccarino, executiva de vendas de anúncios da NBCUniversal, recrutada por Musk no mês passado, disse que a rede social está prestes a multiplicar seu alcance.

“Potencializada com a IA (Inteligência Artificial), X nos conectará de maneiras que apenas começamos a imaginar”, afirmou a diretora-executiva no domingo (23).

– Novas fontes de receita –

Desde que o bilionário comprou o aplicativo por US$ 44 bilhões (aproximadamente R$ 211 bilhões) em outubro, a plataforma perdeu quase metade de sua receita publicitária, já que os anunciantes que se opuseram às demissões em massa destruíram a moderação de conteúdo e o estilo de gerenciamento de Musk.

A resposta do proprietário foi introduzir serviços pagos na plataforma para obter novas receitas.

O fundador da Tesla, de 52 anos, disse anteriormente que sua aquisição do Twitter no ano passado foi “um acelerador para criar o X, o aplicativo para tudo”, uma referência à empresa X.com que ele fundou em 1999, cuja versão posterior se tornou o PayPal.

Musk já renomeou a empresa controladora do Twitter como X Corporation.

Estima-se que o Twitter tenha cerca de 200 milhões de usuários ativos diariamente, mas a rede social sofreu repetidas falhas técnicas nos últimos tempos.

Desde que Musk comprou a plataforma, muitos usuários e anunciantes têm criticado a cobrança por serviços que eram gratuitos, bem como o retorno de contas de direita que haviam sido banidas.

No início de julho, a Meta, controladora do Facebook, lançou sua própria rede social focada em texto, a Threads. Segundo estimativas, o novo aplicativo conta com cerca de 150 milhões de usuários, no entanto, o tempo de uso das contas ativas caiu nas últimas semanas, de acordo com dados da empresa Sensor Tower.

