Twitter sofre fortes perdas no 3T, mas publicidade resiste

O Twitter sofreu no terceiro trimestre fortes perdas de 537 milhões de dólares devido a um acordo amigável com acionistas, mas registrou um aumento de seu faturamento com publicidade, enquanto outros atores do setor tiveram prejuízo.

A rede social anunciou no fim de setembro o pagamento de 809,5 milhões de dólares para saldar um litígio sobre a comunicação da empresa no começo de 2015, considerada enganosa por vários acionistas que levaram a empresa à justiça.

Este acordo representou uma conta adicional de 766 milhões de dólares integrada nas contas do trimestre, o que derrubou os resultados do grupo, com perdas de 54 dólares por ação, enquanto o mercado esperava ganhos de 17 centavos.

Apesar deste resultado, os investidores receberam bem as cifras e as ações da rede subiram 2,95% nas transações eletrônicas posteriores ao fechamento de Wall Street.

O faturamento do trimestre, de 1,28 bilhão de dólares, ficou alinhado com o esperado pelo mercado, com receitas publicitárias em alta de 51% em um ano e de 8,5% em comparação com o trimestre passado.

