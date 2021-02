Twitter registra alta anual no lucro e receita do 4º trimestre

O Twitter divulgou nesta terça-feira, 9, que teve lucro líquido de US$ 222,116 milhões no 4º trimestre de 2020, equivalente a US$ 0,27 por ação diluída, pouco abaixo da projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de US$ 0,29. Apesar de menor que o esperado, o lucro da empresa para o período registrou alta anual de 87,0%, o que agradou investidores, e a ação da empresa subia 3,76% no after hours em Nova York, às 18h52 (de Brasília).

No acumulado do ano, porém, o Twitter registrou prejuízo de US$ 1,136 bilhão, ante lucro de US$ 1,465 bilhão em 2019.

A receita da empresa no último trimestre do ano passado foi de US$ 1,289 bilhão, 28% acima dos US$ 1,007 bilhão registrados há um ano. Em 2020, a receita avançou 7,42% e chegou a US$ 3,716 bilhões.

O número de usuários ativos diários monetizáveis do Twitter entre outubro e dezembro de 2020 subiu 27% e chegou a 192 milhões em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Veja também