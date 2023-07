Twitter muda logo e troca pássaro por ‘X’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 10:01 Compartilhe

SÃO FRANCISCO, 24 JUL (ANSA) – O proprietário do Twitter, Elon Musk, e a CEO da plataforma, Linda Yaccarino, revelaram nesta segunda-feira (24) o novo logo da rede social, um “X” branco sobre um fundo preto, que vai substituir o clássico passarinho azul.

Os comandantes da rede também querem que os “tweets” passem a ser chamados de “Xs”, já que o antigo nome das publicações fazem referência ao pio de um pássaro.

A mudança já havia sido sinalizada pelo bilionário no domingo (23). “Em breve diremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”, escreveu Musk na ocasião.

Ele também publicou uma foto do logo X projetado no prédio da sede do Twitter em São Francisco, nos Estados Unidos.

A adoção da nova identidade visual será gradual – hoje, o pássaro e o X aparecem simultaneamente. O nome da empresa também foi alterado para X Corp.

O objetivo de longo prazo de Elon Musk é transformar o X em um “superaplicativo”, a exemplo de plataformas asiáticas como WeChat, PayTM e GoJek, que mesclam serviços como trocas de mensagens, rede social e sistema de pagamentos.

A decisão é mais uma de uma série de medidas controversas adotadas desde a compra da plataforma por Elon Musk.

No início do mês, por exemplo, ele anunciou um limite no número de tweets que poderiam ser lidos diariamente, sendo maior para os usuários assinantes do sistema pago de verificação Twitter Blue.

Apesar de o limite ter sido revertido, a polêmica parece ter contribuído para o crescimento da rede social concorrente Threads, da Meta, integrada com Facebook e Instagram, que teve mais de 100 milhões de cadastros nos primeiros cinco dias desde o lançamento. (ANSA).

