Twitter expande acesso livre a dados para desenvolvedores de aplicativos

Por Sheila Dang

(Reuters) – O Twitter anunciou nesta segunda-feira que irá expandir o livre acesso aos dados da rede social para ajudar desenvolvedores de softwares a desenvolverem ferramentas e produtos que possam promover conversas online mais seguras ou selecionar conteúdos.

A medida é parte dos esforços crescentes do Twitter no último ano para descentralizar a empresa, uma visão que tem o objetivo de dar aos usuários mais controle sobre o que vêem em seus feeds no Twitter ou para oferecer novas maneiras de compartilhar conteúdo no site, afirmou Amir Shevat, diretor de produtos para a plataforma de desenvolvimento, em uma entrevista.

A iniciativa de aumentar o acesso de desenvolvedores também acontece enquanto o Twitter, Facebook e outras empresas de redes sociais enfrentam uma pressão global sobre como seus algoritmos favorecem certos tipos de conteúdo, e em relação aos papéis de plataformas na permissão da circulação de desinformação ou discurso de ódio.

A partir de segunda-feira, desenvolvedores poderão acessar dados em até 2 milhões de tuítes por mês por meio da interface de programação do Twitter (API) sem nenhum custo.

A empresa também alterou sua política de API para permitir mais casos de uso, incluindo a remoção de restrições para competir com o Twitter, disse Shevat.

