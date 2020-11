Twitch explica motivo de suspensão em Neymar Após vazar número de Richarlison, craque foi punido com sete dias de suspensão da plataforma

O atacante Neymar tem brilhado também no mundo virtual. O jogador, que é fã de games, tem chamado a atenção do público com as transmissões ao vivo na Twitch, uma plataforma de streaming, atuando em jogos como ‘CS: GO’ e ‘Among Us’.

No dia 18 de outubro, durante uma transmissão, Neymar exibiu sem querer o número de Richarlison, atacante do Everton, da Inglaterra, e seu companheiro de Seleção Brasileira, e do amigo Cris Guedes. A brincadeira, no entanto, custou uma suspensão de sete dias da plataforma.

– Neste dia, Neymar acidentalmente revelou o número de um amigo durante a transmissão. Mais tarde, no mesmo dia, ativamente engajou sua comunidade ameaçando divulgar o número de telefone de um outro amigo [Cris Guedes], o qual foi divulgado ativamente via chat, faltando apenas um número – explicou a plataforma ao portal UOL.

Porém, foi a brincadeira com Cris Guedes que custou a suspensão de sete dias. De acordo com a plataforma, o segundo incidente “se encaixa em uma diretriz da comunidade e de moderação classificada como ‘Threats to Share Sensitive Personal Information’ (Ameaças de compartilhar informações pessoais confidenciais)”.

Neymar está com a delegação da Seleção Brasileira na Granja Comary, no Rio de Janeiro. No Instagram, o atacante gravou um story confirmando o ban da plataforma e brincou com Richarlison, que estava ao seu lado.

– E aí rapaziada, fui banido da Twitch acho que, se eu não me engano, por sete dias por causa do pombo – disse Neymar, que apontou e filmou Richarlison na sequência do vídeo.

– Por causa do pombo? É para você aprender – brincou Richarlison, que caiu na gargalhada com o camisa 10.

