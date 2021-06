TV NSports fecha parceria com complexo esportivo Arena BTG+ Parceria será inaugurada com transmissão com ex-tenista Fernando Meligeni

A TV NSports fechou uma parceria com a Arena BTG+, complexo de entretenimento dedicado ao esporte e à gastronomia em São Paulo. A plataforma será a responsável pela transmissão de jogos e torneios que a Arena promover e, além disso, também é detentora do “replay”, tecnologia que grava os 30 segundos anteriores a uma jogada, possibilitando o envio do lance para as redes sociais.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

– Estamos muito felizes em fazer parte dos parceiros de peso da Arena BTG+. O complexo, que promete ser um polo para quem pratica esportes e curte a alta gastronomia, conta com a nossa tecnologia de ponta para atender a demanda do público da Arena e também o espectador que poderá contar com mais um produto diferenciado na plataforma. Temos certeza que será um sucesso – afirma Guilherme Figueiredo, CEO da TV NSports.

– Podermos contar com uma equipe tão profissional como a da TV NSports faz toda a diferença no nosso negócio. O know-how exclusivo de tecnologia oferecido nos ajuda a criar um produto cada vez mais completo aos nossos patrocinadores e clientes. Com certeza estaremos juntos por muitos anos mais – conta Ricardo Camargo, Diretor Geral da Arena BTG+.

A transmissão de estreia da parceria acontece junto ao lançamento da Arena BTG+, nesta quinta-feira, às 19h, e contará com a participação do ex-jogador de tênis Fernando Meligeni, e do repórter esportivo Fernando Nardini. O evento poderá ser acompanhado diretamente pelo canal exclusivo da TV NSports na Arena e pela página do Instagram do complexo.

E MAIS:

Veja também