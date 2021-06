TV Globo já está se preparando para anunciar Huck no lugar de Faustão, diz colunista

Parece que a ída de Luciano Huck para os domingos da TV Globo é certa. Segundo informações do colunista Flavio Ricco, a emissora já está se preparando para anunciar a renovação do contrato com o apresentador e a substituição de Faustão, que deve deixar a emissora no fim de 2021.

Ainda de acordo com Ricco, não se tem certeza se o programa de Huck será reformulado ou o que será acrescentado ou cortado da atração. Algumas questões só serão definidas no decorrer dos próximos meses, como, por exemplo, o título do novo projeto, se continuará “Caldeirão” ou se um outro será escolhido.

Faustão, que anunciou em janeiro deste ano sua saída da Globo após mais de 30 anos de empresa, já teria assinado contrato com a Band.

Vale ressaltar que Luciano Huck só segue na emissora do plim plim após desistir de se candidatar à Presidência da República em 2022. Em setembro de 2019, a TV Globo chegou a emitir uma nota informando que, caso o comunicador decida entrar política, deverá se desligar do quadro de funcionários, com isso, deixando o comando de seu programa “Caldeirão do Huck”, que está no ar há 20 anos.

