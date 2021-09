TV flagra Mbappé reclamando de Neymar no PSG: ‘não passa a bola para mim’

Mbappé não estava nada feliz no banco do Paris Saint-Germain, após ser substituído aos 42 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Montpellier. A emissora Canal+ flagrou o atacante reclamando de Neymar para o volante Gueye, afirmando que o brasileiro não lhe passa mais a bola.

Naquele momento, o PSG havia acabado de dar uma assistência para Draxler marcar o segundo gol do PSG na partida. No banco, Mbappé comentou com o volante Gueye. “Sim, sim, ele não dá o passe para mim”, diz Mbappé, apontando para o campo. O volante, que havia marcado o primeiro gol, apenas balança a cabeça.

Neymar e Mbappé não comentaram sobre o assunto posteriormente. Em campo, os dois parecem estar com entrosamento menor, chegando até a trombar aos 34 minutos do primeiro tempo no último jogo. Em pelo menos duas ocasiões contra o Montpellier, o brasileiro tinha o francês como opção de passe, mas preferiu tocar para outro companheiro ou finalizar, enquanto no gol de Draxler poderia arriscar, mas escolheu dar a assistência.

A situação se complica porque esta deve ser a única temporada em que Neymar e Mbappé jogarão ao lado de Messi, no ataque mais estrelado do mundo. O francês demonstrou vontade de se transferir para o Real Madrid na última janela, mas o PSG não aceitou as propostas feitas pela equipe espanhola no último ano de contrato do atacante. Acredita que ao lado de Neymar e Messi, pode erguer o cobiçado troféu da Liga dos Campeões.

O Real Madrid vai tentar que Mbappé já assine um pré-contrato no primeiro dia de 2022, como permite o regulamento de transferências da Europa. Será uma maneira de não ter concorrência na negociação e garantir que o atacante cumprirá com sua palavra.

