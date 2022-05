TV faz leitura labial de Marcelo lamentando possível saída do Real Madrid; confira

A TV espanhola “Movistar Plus+” tem um programa nomeado como “El Día Después”, que costuma realizar leituras labiais de diferentes personalidades. Recentemente, a televisão flagrou uma conversa de Marcelo e Lucas Vázquez, no banco de reservas do Real Madrid, na partida contra o Betis, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

No diálogo entre os jogadores, o brasileiro lamentava a possibilidade de deixar a equipe espanhola. “Porque o clube não vai renovar comigo… Eu tenho sido um p… exemplo”, dizia o lateral, segundo a TV. Lucas teria respondido: “É incrível, tio, não sabemos… Mas não é fácil no momento”.





A partida contra o Betis pode ter sido o último jogo do Marcelo pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu. O lateral-esquerdo tem contrato com o clube até 30 de junho de 2022.