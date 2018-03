TV da Playboy aceitará pagamentos de conteúdo com bitcoin

ROMA, 16 MAR (ANSA) – A Playboy Enteprises anunciou nesta quarta-feira (14) que está desenvolvendo um tipo de pagamento que permite o uso de bitcoins. De acordo com a empresa, a “Playboy.TV” será a primeira a aceitar as criptomoedas obtidas através da Vice Industry Token (VIT). Os visitantes poderão pagar e receber “tokens” para assistir o conteúdo do canal, assim como comentar e votar pelos conteúdos. “Já que popularidade de métodos de pagamento continua a crescer ao redor do mundo, achamos que seria importante dar aos nossos 100 milhões de consumidores mensais uma maior flexibilidade de pagamento”, explicou Reena Patel, diretora comercial da Playboy Enterprises. Segundo a companhia, o dispositivo estará disponível ainda este ano. (ANSA)