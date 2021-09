TV Cultura anuncia o fim da exibição do ‘Manhattan Connection’ após nove meses

A TV Cultura anunciou nesta sexta-feira (24) que encerrou a parceria com o “Manhattan Connection“, programa que chegou à grade da emissora em janeiro deste ano, vindo da Globonews, e criado no GNT.

De acordo com o comunicado da emissora paulista, a última edição do programa será uma reprise, a ser exibida neste domingo (26), do programa que foi ao ar na quarta-feira (22).

Não foi explicado o motivo do fim da parceria, mas a nota diz que a decisão foi tomada em comum acordo entre a emissora e a produtora do programa.

No perfil oficial do programa no Twitter, foi postado apenas uma trecho da música “Pais e Filhos”, da banda Legião Urbana, que diz: “Já morei em tata casa que nem me lembro mais”.

"Já morei em tanta casa que nem me lembro mais." Legião Urbana — Manhattan Connection (@manhattanc) September 25, 2021

Leia abaixo a nota da TV Cultura.

“A TV Cultura informa que o programa Manhattan Connection terá sua última exibição na emissora neste domingo (26/9), quando irá ao ar a reapresentação da edição de quarta-feira (22).

Em comum acordo, a TV Cultura e a Blend Negócios Divulgação e Editoração Ltda., empresa responsável pela produção e licenciamento dos direitos do Manhattan Connection, resolveram pela não continuidade do programa.

A direção da TV Cultura deseja sucesso ao Manhattan e seus apresentadores, aos quais agradece pelo período de exibição na emissora”.

