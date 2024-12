TV Brasil: Xande de Pilares canta sucessos no Samba na Gamboa

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 15/12/2024 - 8:07 Para compartilhar:

O cantor e compositor Xande de Pilares é o segundo convidado da apresentadora Teresa Cristina para uma entrevista repleta de música na nova temporada do Samba na Gamboa. O bamba participa da edição inédita do programa da TV Brasil neste domingo (15), às 13h.

A atração do canal público com o sambista, considerado um dos principais nomes do gênero na atualidade, pode ser acompanhada no app TV Brasil Play e fica disponível no YouTube da emissora. Também tem horário alternativo no sábado seguinte (21), às 23h. Na Rádio Nacional, o programa Samba na Gamboa estreia neste sábado (14), ao meio-dia, para toda a rede.

Notícias relacionadas:

Xande de Pilares vem à produção cantar sucessos de sua carreira e bater um descontraído papo sobre sua trajetória musical. O repertório formado por hits como Samba de Arerê, Clareou, Trilha do amor e Tá escrito embala uma conversa emocionante que leva a apresentadora às lágrimas. Admirador da obra de Benito Di Paula, ele também interpreta Do jeito que a vida quer e Proteção às borboletas.

Roda de samba, carnaval e futebol

Entre um dedo de prosa e um clássico do cancioneiro do astro, Teresa Cristina e Xande de Pilares brincam sobre suas preferências no esporte e no carnaval. O ex-vocalista do grupo Revelação torce para o Flamengo, enquanto Teresa Cristina é vascaína.

A paixão pela folia também é lembrada por eles durante a entrevista. O músico desfila pelo Salgueiro e a anfitriã defende o azul e branco da escola de samba Portela. O convidado entoa alguns sambas marcantes da agremiação Vermelha e Branca durante o Samba na Gamboa.

O programa aborda a habilidade do bamba em compor. Xande de Pilares recorda os sambas que escreveu e brilharam na Marquês de Sapucaí. Também conta sua relação com a folia. “O carnaval é um estado de espírito e me ensina muita coisa. É educativo. Quando comecei a entrar nesse universo, fui trabalhar no barracão com 14 anos, em um projeto para as crianças. Desfilei pela primeira vez com 17 anos”, lembra.

No decorrer do papo, Teresa Cristina destaca o pensamento rápido e a agilidade do artista em improvisar. “O samba está vivo e está na rua”, afirma a apresentadora. Xande de Pilares explica porque está sempre nas rodas de samba do Rio de Janeiro. “Acho muito importante estar sempre em contato. Você se mantém atualizado. A gente fica feliz em estar com pessoas que influenciam a gente”, avalia.

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa, que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil, foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h. O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional ainda em dezembro, a partir do dia 14, aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Destaques da temporada

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai contar com a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje a atração faz parte da grade do canal público.