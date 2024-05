TV Brasil tem sábado com jogos do Brasileiro Feminino e da Série B

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 11/05/2024 - 7:13 Para compartilhar:

Neste sábado (11) a TV Brasil transmitirá três partidas de futebol ao vivo. O primeiro confronto, válido pela Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, colocará frente a frente Palmeiras e Santos a partir das 15h (horário de Brasília) no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

Tá chegando a hora! ⏳ Na manhã de hoje, finalizamos os preparativos para o duelo deste sábado. AVANTI, PALESTRINAS! ✅ #AvantiPalestrinas pic.twitter.com/31GHZaDNYd — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 10, 2024

Ocupando a vice-liderança da competição com 19 pontos, as Palestrinas buscam uma vitória para se aproximarem do líder Corinthians (que tem 25 pontos). Já as Sereias da Vila têm a missão de somar pontos para se afastarem da zona do rebaixamento, pois estão na 12ª posição com sete pontos.

Série B

Logo depois, a partir das 17h, a emissora pública abre espaço para a Série B do Brasileiro, com o confronto entre Sport e Brusque. O Leão chega em bom momento na partida disputada na Arena Pernambuco, com 100% de aproveitamento nas três rodadas iniciais da competição. Já o Quadricolor tenta retomar o caminho das vitórias, após duas derrotas consecutivas.

Brasileiro Feminino

O sábado de futebol na TV Brasil termina com Cruzeiro e Botafogo, a partir das 21h. Para sair com os três pontos do Estádio Municipal Castor Cifuentes, a equipe mineira confia demais no faro de gol da atacante Byanca Brasil, uma das artilheiras da competição. Já as Gloriosas tentam retomar o caminho das vitórias para deixarem a zona do rebaixamento.

BYANCA BRASIL É SELEÇÃO! Nossa camisa 10 foi convocada pelo técnico Arthur Elias para a disputa dos amistosos de junho! Mais que merecido, craque! Estamos na torcida pic.twitter.com/BrowOyPRGe — Cruzeiro Feminino (@CruzeiroFem) May 10, 2024