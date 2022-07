TV Brasil RNCP é a rede que mais cresce no país

A TV Brasil caiu no gosto dos telespectadores, onde, de Norte a Sul, ela já é uma das preferidas durante todos os dias da semana. Em São Paulo, a emissora é a 5ª emissora de maior média durante os fins de semana, tanto que se consolidou na quinta posição no ranking do Painel Nacional de Televisão-PNT (veja mais sobre a consolidação aqui).

Mas não é apenas em audiência que a emissora tem subido, a rede da TV Brasil conta hoje com 54 emissoras afiliadas e mais 4 geradoras próprias da TV Brasil, sendo a maior Rede de Comunicação Pública do Brasil.

Para se ter uma ideia, a emissora aumentou em mais de 50% o número de afiliadas nos últimos anos, mas não se trata apenas de quantidade, participam hoje da TV Brasil RNCP as principais emissoras públicas dos estados: TVE do Rio Grande do Sul, Funtelpa do Pará, TV UNIFAP do Amapá, TV UNIR de Rondônia, TVU de Roraima, TVU de Recife, TV UFT do Tocantins, TV UFAL de Alagoas, TV UFPB da Paraíba, TV UFRN do Rio Grande do Norte, TV UFS de Sergipe, TV Guarapari, TV UFG de Goiás, TV Universidade de Mato Grosso, TV UFSC de Santa Catarina, TV Encontro as Águas, TVE Bahia, TV Antares, TV Pernambuco, Rede Minas, TV Ceará, TV Paraná Turismo e TVE do Mato Grosso do Sul, onde se destacam as duas últimas, que retomaram a afiliação recentemente.

Veja como sintonizar e aproveitar o melhor do conteúdo nacional e de sua cidade.

A programação da TV Brasil também pode ser assistida em alta definição pelas principais operadoras à cabo e parabólicas digitais em todo o país.

Acompanhe também o TOP10 de programas de junho:

1 A ESCRAVA ISAURA 1,36

2 PARQUES DO BRASIL 1,15

3 MEU PEDACO BRASIL 1,00

4 CINE RETRO VES 1,00

5 CINE RETRO NOT 0,84

6 ICONES VIDA SELVAGEM VES 0,80

7 ESQUADRAO TUBAROES NOT 0,71

8 ICONES VIDA SELVAGEM NOT 0,70

9 GUARDIOES DA NATUREZA NOT 0,68

10 BRASIL VISTO DE CIMA NOT 0,63*

*Fonte: Kantar IBOPE Media | InstarAnalytics | PNT, 24h/dia, Junho/22, Rat% Dom | SP, 24h/dia, Sáb e Dom, de 04/06/22 a 10/07/22, Rat% Dom