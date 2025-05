TV Brasil resgata show exclusivo no acervo para homenagear Nana Caymmi

Em tributo à saudosa cantora e compositora Nana Caymmi que faleceu nesta quinta (1º), aos 84 anos, no Rio de Janeiro, a TV Brasil apresenta o espetáculo exclusivo Voz e Suor neste sábado (3), às 23h. O show está disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

A produção histórica foi gravada no estúdio da antiga TV Educativa do Rio de Janeiro em 1984 para o extinto programa Chão de Estrelas, atração dirigida pelo jornalista e compositor Fernando Lobo. O conteúdo especial da série Grandes Musicais está preservado no acervo da emissora pública.

Notícias relacionadas:

Em uma performance de quase uma hora, acompanhada pelo pianista Raimundo Niccioli, a cantora Nana Caymmi interpreta as 12 faixas de seu disco Voz e Suor, álbum lançado pela artista no ano anterior. O LP, gravado com o pianista e arranjador César Camargo Mariano, foi premiado na França.

No repertório, a diva canta composições de grandes personalidades da cena musical brasileira como Valerá a pena e Não tem solução, do pai Dorival Caymmi; Por toda a minha vida, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes; Fruta boa, de Milton Nascimento e Fernando Brandt; além de Sede de Moraes Moreira; Velho piano de Dori Caymmi e Ivan Lins; e Medo de amar, de Vinícius de Moraes, entre outras canções.

Filha do lendário compositor, cantor e violonista baiano Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, Nana fez história na MPB como uma das maiores intérpretes do país. A artista era considerada uma das vozes mais importantes e reverenciadas do cenário nacional. Nana Caymmi já demonstrava o talento de berço desde a juventude. A trajetória artística começou cedo, em 1960, com o lançamento de seu primeiro trabalho em dueto com o pai.

Sobre Grandes Musicais

A série Grandes Musicais reúne 13 show históricos preservados no acervo da emissora pública com imagens raras de grandes ícones da música nacional. O conteúdo especial pode ser conferido no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

A produção resgata apresentações com personalidades da música popular brasileira como Emílio Santiago, Neguinho da Beija-Flor, Leny Andrade, Elza Soares, João Nogueira, Sandra de Sá, Moraes Moreira e o grupo Fundo de Quintal.

Com uma hora de duração, as performances foram gravadas pela TVE do Rio de Janeiro nos anos 1980 e 1990. Os espetáculos estão conservados no acervo da emissora pública. A série Grandes Musicais combina sucessos do repertório de astros com depoimentos dos próprios artistas.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Reprodução: Acervo / TVE-RJ