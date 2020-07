TV Brasil reprisa goleada do Magnus contra o Jaraguá pela Liga Nacional de Futsal 2019 Emissora anunciou reprise para o próximo domingo

A TV Brasil leva ao ar a partida Magnus (SP) x Jaraguá (SC) da primeira fase da Liga Nacional de Futsal 2019 neste domingo (12), às 11h. Realizado na Arena Sorocaba, o jogo teve dois gols de Pett, um de Rodrigo, um de Leandro Lino e um de Eder Lima, em uma goleada de 5 a 0 do time sorocabano sobre a equipe catarinense.

O Magnus teve melhor performance que o adversário tanto em chutes a gol quanto em passes e roubadas de bola. O jogador Leandro Lino foi o destaque da disputa nestes quesitos.

A emissora pública estabeleceu uma parceria com a organização do campeonato para transmitir, ao vivo, as partidas da temporada de 2020 na televisão aberta, sempre aos domingos, às 11h. Como aquecimento para o torneio, a TV Brasil exibe os jogos mais importantes do ano passado.

O torneio é um dos conteúdos especiais da programação temática definida pela TV Brasil que busca ampliar a cobertura esportiva em 2020.

