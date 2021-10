Tuta destaca segunda vitória consecutiva do Eintracht Frankfurt em cima do Bayern O clube de Munique não perdia em casa para ninguém na Bundesliga desde o dia 30 novembro de 2019

No último domingo (03), a equipe do Eintracht Frankfurt conseguiu parar o poderoso Bayern e venceu o líder da Bundesliga pelo placar de 2 a 1. O resultado também se repetiu em fevereiro de 2021, quando os dois times se enfrentaram, somando duas vitórias consecutivas para As Águias.

O time de Frankfurt também fez história no fim de semana ao quebrar dois recordes que perduravam há bastante tempo. Desde o dia 30 novembro de 2019, o Bayern não sabia o que era perder em casa na Bundesliga, feito que foi quebrado após a derrota por 2 a 1. A outra façanha histórica que o Eintracht encerrou no último domingo foi a quebra do tabu de 21 anos sem vencer o clube bávaro fora de casa pelo campeonato alemão.

Foi a segunda vez na temporada que o Bayern marcou apenas um gol em uma partida. Muito se deve ao forte sistema defensivo do Eintracht Frankfurt, que conta com o brasileiro Tuta, titular em ambas as vitórias em cima da equipe de Munique. Na partida mais recente, o zagueiro realizou dois desarmes, duas interceptações, não sofreu nenhum drible e ajudou a frear o lado esquerdo do time bávaro, composto por Davies e Sané.

– O grupo todo está de parabéns. O ataque foi feliz e eficiente na hora de concluir e a defesa soube se comportar de uma maneira muito sólida, dificultando bastante o trabalho do Bayern – comentou o zagueiro.

O jogo também marcou a primeira vitória do Eintracht na Bundesliga dessa temporada. O clube vinha de uma derrota para o Borussia Dortmund na estreia e cinco empates consecutivos. Agora, a equipe de Frankfurt terá quase duas semanas para se preparar e repetir o bom desempenho apresentado contra o Bayern, quando entra em campo para enfrentar o Hertha Berlim.

– A vitória serviu para dar ainda mais confiança para o elenco. Agora vamos aproveitar a pausa para corrigir alguns erros e engatar uma sequência positiva na Bundesliga e Liga Europa – concluiu.

