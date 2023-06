Turra decreta ‘estado de emergência’ após estreia com empate sem gols diante do Blooming

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 22:22 Compartilhe

Após quatro dias de treinamento e a estreia no comando do time no empate sem gols com o Blooming, pela Copa Sul-Americana, o técnico Paulo Turra decretou “estado de emergência”. Eliminado precocemente da competição internacional, o treinador parece estar preocupado com o desempenho no Campeonato Brasileiro, único compromisso do time até o final do ano.

“Temos que nos preocupar, sim. Conversei para aplicar comportamentos dentro da nossa ideia. Convicção que através do trabalho, com esses comportamentos, dentro da ideia de jogo, vamos recuperar a confiança. Não é em estalar de dedos, mas estamos em estado de emergência. Minha opção pelos jovens é justamente para observar eles e colocar nessa situação. Estamos no Santos. É o preço que paga por estar num grande clube. Tenho que ter equilíbrio, sensatez,. É esse processo que vamos fazer”, disse o treinador.

Ao mesmo tempo, Turra apontou pontos positivos na equipe, após o empate sem gols na Vila Belmiro. ” Tivemos um volume de jogo bom, algumas oportunidades interessantes. Atacamos pelos lados, cruzamentos, tivemos 70/30 de posse. Tivemos muito o perde e pressiona. Um grupo jovem, que teve personalidade para jogar. Dentro das jogadas ensaiadas de bola parada o gol não aconteceu por detalhe. No segundo tempo caímos de produção. Conversamos em quatro treinos sobre comportamento, o fundo área, dar estabilidade ao time, atacar espaço. Eles conseguiram fazer. Uma estreia, a gente sempre tira momentos bons. É isso que a gente leva, efetivamente.”

O Santos volta a jogar no domingo, às 18h30, diante do Cuiabpa, na Arena pantanal, no mato Grosso. Com 13 pontos, o time alvinegro ocupa a 13ª colocação. São três vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

