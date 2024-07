AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/07/2024 - 18:09 Para compartilhar:

A Turquia venceu a Áustria por 2 a 1, nesta terça-feira (2) em Leipzig, na Alemanha, e se classificou para as quartas de final da Euro-2024, onde vai enfrentar a Holanda.

Graças a dois gols do zagueiro Merih Demiral, que abriu o placar logo aos 57 segundos e aumentou a vantagem no segundo tempo (59′), os turcos eliminaram os austríacos, que diminuíram com um gol de Michael Gregoritsch (66′).

dam/pm/aam