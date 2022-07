Turquia, Rússia, Ucrânia e ONU tentam acordo para exportar grãos

ROMA, 13 JUL (ANSA) – A Rússia e Ucrânia concordaram nesta quarta-feira (13) em criar um centro de coordenação em Istambul sobre os corredores de exportação de grãos do território ucraniano para o Mar Negro, anunciou o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, citado pela Anadolu.

A decisão foi tomada durante encontro realizado em Istambul entre as delegações militares de Kiev, Moscou e Ancara, junto com representantes da ONU.

“Nas próximas semanas, as delegações da Ucrânia e da Rússia se encontrarão novamente na Turquia. Todos os detalhes serão examinados e o trabalho feito será assinado”, disse Akar.

A Turquia tem trabalhado com a ONU para intermediar um acordo para a exportação dos grãos bloqueados nos portos da Ucrânia após a invasão russa, em 24 de fevereiro, na tentativa de evitar uma intensa crise alimentar global.

“Passos significativos foram dados nas negociações de hoje em Istambul para a retomada das exportações dos grãos ucranianos”, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, citado pela agência russa Tass.

Durante o encontro, ficou decidido que as delegações da Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU se reunirão novamente na próxima semana para concluir as negociações sobre os corredores no Mar Negro para a exportação de grãos dos portos ucranianos.

De acordo com Akar, hoje, chegou-se a um acordo sobre decisões técnicas, como controles de entrada e saída dos portos e sobre como criar corredores seguros para a navegação. (ANSA)