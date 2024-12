Turquia reabrirá posto de fronteira para facilitar retorno de refugiados sírios

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2024 - 15:22 Para compartilhar:

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou, nesta segunda-feira (9), a reabertura de um posto de fronteira com a Síria que está fechado desde 2013, para que os refugiados possam retornar ao seu país.

“Para evitar congestionamentos e facilitar a circulação, abriremos o posto de fronteira de Yayladagi”, afirmou o chefe de Estado turco durante um discurso, após uma reunião de seu governo.

Muitos refugiados sírios que vivem na Turquia se dirigiram aos postos de fronteira no sul do país para tentar voltar à Síria após o anúncio da queda do presidente Bashar al-Assad, no domingo.

O posto de Yayladagi está localizado na província de Hatay.

“Acredito que os fortes ventos de mudança que sopram na Síria serão benéficos para todos os sírios, especialmente para os refugiados. À medida que a Síria ganhar estabilidade, os retornos voluntários também aumentarão. O desejo dos sírios de voltar à sua pátria após 13 anos terminará”, afirmou o presidente turco.

Por outro lado, o presidente turco assegurou que Ancara não busca expandir seu território para a Síria.

“A Turquia não tem como objetivo as terras nem a soberania de outro país. O único objetivo de nossas operações transfronteiriças é proteger nossa pátria e nossos cidadãos de ataques terroristas”, afirmou.

