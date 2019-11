Turquia prende irmã de Al-Bagdadi na Síria

Uma irmã de Abu Bakr al-Bagdadi, o líder do grupo extremista Estado Islâmico (EI) que foi morto por tropas americanas no fim de outubro, foi detida no norte da Síria, anunciou uma fonte do governo turco.

“A Turquia capturou a irmã de Abu Bakr al-Bagdadi em Azaz”, norte da Síria, afirmou a fonte, que pediu anonimato.

“Rasmiya Awad, nascida em 1954, foi capturada em uma operação perto de Azaz”, completou.

Azaz estava com o marido, a nora e cinco crianças.

“Os três adultos estão sendo interrogados”, disse a fonte.

“O que averiguamos ajudará a Turquia e o resto da Europa em uma proteção mais eficiente dos terroristas”.

A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), confirmou a detenção da irmã de Al-Bagdadi, seu marido, sua nora e “cinco netos”, em um campo nas proximidades de Azaz.

“Outros quatro iraquianos também foram detidos”, afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

A cidade de Azaz fica em ma região do noroeste da Síria sob controle turco desde 2016.