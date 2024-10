AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/10/2024 - 17:35 Para compartilhar:

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, prestou, nesta sexta-feira (18), suas “condolências” aos responsáveis do Hamas ao recebê-los em Istambul, um dia após o anúncio da morte de Yahya Sinwar.

O ministro “recebeu o presidente da shura [conselho] do Hamas, Mohammed Ismail Darwish, e membros do escritório político do Hamas”, aos quais “apresentou suas condolências pelo martírio de Yahya Sinwar”, anunciou o MRE turco em um comunicado.

ach/eg/val/jb/rpr