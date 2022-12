Turquia negocia com Rússia espaço aéreo sírio para operação contra milícia curda

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/12/2022 - 13:59 Compartilhe





Por Orhan Coskun

ANKARA (Reuters) – A Turquia está em negociações com a Rússia para usar o espaço aéreo do norte da Síria para uma possível operação transfronteiriça contra a milícia síria curda YPG, disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, neste sábado.

A Turquia realizou várias incursões no norte da Síria contra o YPG e há meses ameaça uma nova incursão. O país intensificou os preparativos no mês passado depois de um ataque a bomba em Istambul que atribuiu a militantes curdos.





O grupo militante Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e as Forças Democráticas Sírias (SDF), aliadas dos EUA, lideradas pelo YPG, negaram envolvimento na explosão que ocorreu em uma movimentada avenida.

A Turquia lançou ataques aéreos contra alvos do YPG em novembro e o presidente Tayyip Erdogan sinalizou uma possível ofensiva terrestre.

Falando a jornalistas neste sábado, Akar disse que Ancara está conversando com Moscou, que apóia as forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, sobre a operação.

“Estamos conversando e discutindo com a Rússia sobre todas as questões, incluindo a abertura do espaço aéreo”, disse ele.

A Turquia vê a milícia YPG, a principal presença no SDF, como a ala síria do PKK, que é considerada uma organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia.

O apoio de Washington ao YPG na luta contra o Estado Islâmico enfureceu Ancara, causando uma grande divisão entre os aliados da Otan.





