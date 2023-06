Turquia muda sua política monetária e aumenta principal taxa de juros para 15%

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2023 - 9:55 Compartilhe

O Banco Central turco elevou sua principal taxa de juros para 15% nesta quinta-feira (22), uma virada em sua política monetária após dois anos de medidas econômicas não convencionais promovidas pelo presidente Recep Tayyip Erdogan.

Em sua primeira reunião de política monetária desde a reeleição do chefe de Estado turco em maio, o banco elevou sua principal taxa de juros de 8,5% para 15%.

A decisão visa ao “ajuste monetário para definir o curso de desinflação o mais rápido possível”, afirmou a instituição em um comunicado.

Erdogan disse, na semana passada, que sua crença na necessidade de reduzir as taxas permaneceu “inalterada”. No entanto, ele deu a entender que havia aprovado um aumento.

Os analistas acreditam que um aumento acentuado na principal taxa de juros pode ajudar a melhorar a economia turca.

Ao contrário das teorias econômicas clássicas, Erdogan, reeleito em maio para um terceiro mandato, acredita que os juros altos favorecem a inflação. Nos últimos dois anos, forçou o Banco Central turco a cortar as taxas como parte de um “novo modelo econômico”.

Essa decisão contribuiu para o aumento da inflação, que em maio caiu abaixo de 40% pela primeira vez em 16 meses, segundo dados oficiais. Também está relacionada com a queda da lira turca, que em cinco anos perdeu mais de 80% de seu valor em relação ao dólar.

Erdogan sinalizou um possível retorno a políticas mais convencionais desde sua reeleição, particularmente com a nomeação de Mehmet Simsek, um ex-economista do banco americano Merrill Lynch, para o Ministério da Economia, e do ex-executivo de Wall Street Hafize Gaye Erkan para comandar o Banco Central.

