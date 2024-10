Turquia identifica autores de ataque como membros do PKK

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ISTAMBUL, 24 OUT (ANSA) – O governo da Turquia anunciou nesta quinta-feira (24) que os dois agressores do ataque terrorista ocorrido na sede de uma empresa aeroespacial em Ancara faziam parte do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado um grupo terrorista pelos turcos e por aliados do Ocidente.

A informação foi confirmada pelo ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, um dia após a ofensiva ter deixado cinco mortos e 22 feridos.

Segundo o político, a identificação foi concluída após ambos serem mortos durante o ataque. Trata-se de Ali Orek, que era conhecido por seu codinome Rojger, e Mine Sevjin Alcicek.

“Foi determinado que o traidor era Mine Sevjin Alcicek, membro da organização terrorista PKK”, declarou o político em uma mensagem após ter revelado o nome do primeiro agressor.

Paralelamente, o Ministério da Defesa da Turquia anunciou que os ataques de Ancara contra 47 “alvos terroristas” ligados ao PKK no norte da Síria e no Iraque “neutralizaram 59 terroristas”.

Além da morte dos militantes, foram destruídos “abrigos, cavernas, armazéns e estruturas utilizadas pela organização terrorista” nos ataques. As operações foram realizadas durante a noite, poucas horas depois do ataque contra a sede da Indústria Aeroespacial.

Embora não tenha havido reivindicações de responsabilidade, ambos os agressores, mortos durante o ataque, foram identificados como membros do PKK. (ANSA).