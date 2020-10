Turquia estende polêmica missão de exploração de gás no Mediterrâneo oriental

A Turquia anunciou nesta quarta-feira (21) a prorrogação de sua missão para explorar os campos de gás no Mediterrâneo oriental, o que colocou a Grécia em pé de guerra, e ignorando as advertências dos países ocidentais.

A missão do navio de pesquisa sísmica “Oruç Reis”, que terminaria na quinta-feira, foi prorrogada até 27 de outubro, anunciou a marinha turca.

O navio se tornou o símbolo do apetite energético de Ancara no Mediterrâneo oriental, onde a descoberta nos últimos anos de importantes campos de gás provocou uma corrida pelo “ouro azul”, reacendendo antigos conflitos marítimos entre a Turquia e a Grécia.

Atenas acusa Ancara de fazer prospecção em águas gregas, especialmente perto da ilha grega de Kastelorizo.

A primeira missão do “Oruç Reis” para prospecção, em agosto, gerou uma crise diplomática que durou várias semanas, até a retirada do navio no mês passado.

Mas, na semana passada, a Turquia decidiu enviá-lo novamente, acabando com as esperanças de uma normalização nas tensões regionais.

A Grécia acusa a Turquia de violar o direito internacional ao fazer prospecção dentro de suas fronteiras marítimas e pede sanções europeias contra Ancara.

Já a Turquia defende seu direito de realizar pesquisas energéticas nesta área do Mediterrâneo oriental, alegando que a presença da pequena ilha grega de Kastelorizo perto das costas turcas não é motivo suficiente para que Atenas imponha soberania no território.

O anúncio da extensão da missão do “Oruç Reis” coincide com a crescente pressão europeia contra Ancara.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, acusou nesta quarta-feira a Turquia de manter “fantasmas imperialistas” nesta área do Mediterrâneo.

No dia anterior, Atenas havia pedido à União Europeia que examinasse uma possível suspensão do acordo aduaneiro entre a UE e a Turquia.

