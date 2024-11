Turquia desmente notícia sobre plano de paz na Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 18 NOV (ANSA) – O governo turco desmentiu nesta segunda-feira (18) a notícia divulgada pela imprensa internacional de que o país preparou um plano de cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia e o apresentaria durante a cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro.

O comunicado foi divulgado depois que um artigo divulgado pelo “Bloomberg” disse que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pretendia mostrar sua iniciativa no Brasil.

“A declaração de alguns órgãos de imprensa segundo a qual a Turquia preparou uma proposta para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e que este plano será partilhado na cúpula do G20 não é verdade”, afirmou a diretoria de comunicação da presidência da República de Ancara.

Segundo a nota, “a Turquia apoia iniciativas diplomáticas destinadas a acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas as partes relativas ao governo turco nas notícias em questão não refletem a verdade”.

Entre os pontos do suposto plano de Erdogan está o congelamento da linha de frente tal como está, o fornecimento à Ucrânia de armas para a sua defesa, colocar forças internacionais de manutenção da paz em uma zona tampão desmilitarizada em Donbass, além de determinar que a Ucrânia não deve aderir a Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan) durante pelo menos 10 anos O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chegou, inclusive, a considerar o congelamento da atual situação tática como “inaceitável”.

Paralelamente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, conversou com Erdogan, antes do início da primeira sessão plenária da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Em uma gravação de vídeo do evento, Lavrov, que lidera a delegação russa sob instruções do presidente Vladimir Putin, e Erdogan apareceram sentados um ao lado do outro enquanto mantinham uma breve conversa, informou a agência Tass. (ANSA).