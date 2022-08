Turquia começará a usar rublos para pagar por gás russo

Deutsche Welle 06/08/2022 - 18:07 Compartilhe

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também disse que seu país estenderá o uso do sistema russo de pagamentos Mir. Anúncios foram feitos um dia após reunião com Vladimir Putin.A Turquia começará a usar o rublo para pagar por parte do gás russo que importa, e pretende aprofundar seus laços com Moscou ampliando o uso do sistema russo de pagamentos Mir, disse neste sábado (06/08) o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan fez os anúncios um dia após reunir-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em Sochi. Não foi detalhado qual o percentual dos pagamentos pelo gás russo importado pela Turquia seria feito em rublos.

A medida coloca Erdogan em conflito com os Estados Unidos, que liderou um movimento internacional para sancionar a Rússia após a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

A Turquia é um membro da Otan e tem relações complexas e ambíguas com a Rússia em diversas esferas de interesse. O país foi um dos mediadores, ao lado da ONU, de um acordo que envolveu Kiev e Moscou para criar uma rota de exportação de grãos através do Mar Negro.

Gás em rublos

O uso do rublo ajuda a Rússia a evitar pagamentos em dólares e as restrições impostas a essas transferências por causa das sanções.

Em março, Putin afirmou que os países considerados hostis a Moscou teriam que pagar em rublos pelo gás, como uma resposta ao congelamento de ativos da Rússia por nações do Ocidente. A Turquia, porém, não aplicou sanções nem é considerada um país hostil por Moscou.

A estatal russa do gás, a Gazprom, já cortou o fornecimento de gás à Letônia, Polônia, Bulgária, Finlândia, Holanda e Dinamarca, por se recusarem a cumprir as exigências de pagamentos em rublos.

A Rússia respondeu por cerca de um quarto das importações de petróleo da Turquia e por quase metade de suas compras de gás natural em 2021.

Sistema bancário

Após a reunião entre os dois líderes, Erdogan disse a jornalistas que há um novo "plano" para melhorar as relações bilaterais, que servirá como "fonte de poder entre a Turquia e a Rússia em termos financeiros".

A Turquia disse que cinco bancos estavam se preparando para estender o uso do sistema de pagamentos russo Mir, facilitando a vida de turistas russos na Turquia, um dos poucos países da Europa que ainda oferecem voos de e para a Rússia.

A União Europeia (UE), da qual a Turquia não é um país-membro, apesar de ter buscado isso nos primeiros anos do governo Erdogan, fechou seu espaço aéreo aos aviões russos e revogou as permissões de aterrissagem para as companhias aéreas russas.

As frotas aéreas de empresas russas também foram sancionadas de tal forma que novas peças para aeronaves antigas, além da manutenção, ficaram difíceis de obter.

Além dessas sanções, grandes bancos russos foram excluídos da rede de comunicação bancária transnacional Swift, o que tornou a transferência de dinheiro para russos uma tarefa difícil na maioria dos bancos em todo o mundo.

Os russos representaram o segundo maior número de turistas na Turquia no primeiro semestre de 2022, superados apenas pelos turistas alemães.

bl (AFP, dpa)