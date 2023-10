Turquia bombardeia ‘alvos’ do PKK no Iraque

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2023 - 19:24 Compartilhe

A Turquia bombardeou, neste domingo (1), vários setores do Curdistão iraquiano, no norte do país, após um atentado suicida do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que deixou dois feridos em Ancara, informou uma fonte local.

“Aviões do exército turco bombardearam setores (…) da região de Bradost por volta das 21h20 (15h20 em Brasília), assim como a aldeia de Badran”, informou à AFP Ihsan Chelabi, prefeito de Sidakan, perto da fronteira com a Turquia e o Irã.

Em nota, o Ministério da Defesa turco reconheceu ter realizado uma “operação aérea” no norte do Iraque para “neutralizar o PKK”, um grupo armado considerado terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais.

O ministério informou, ainda, que “20 alvos usados por terroristas” foram destruídos.

Os bombardeios ocorrem depois de um atentado suicida reivindicado pelo PKK contra a sede da polícia na capital turca, Ancara. O ataque deixou dois feridos.

A presidência da região autônoma do Curdistão iraquiano, que mantém relações estreitas com as autoridades turcas, condenou o “atentado terrorista” de Ancara, afirmando que “o terrorismo e a violência representam uma grave ameaça para paz e a estabilidade regionais”.

O Ministério das Relações Exteriores iraquiano também condenou a “explosão terrorista”.

O exército turco costuma realizar operações militares terrestres e aéreas contra combatentes do PKK e suas posições do norte do Iraque.

