Turquia anuncia troca de 26 prisioneiros entre Rússia e países ocidentais em Ancara

A Turquia coordenou na capital Ancara a troca de 26 prisioneiros entre Rússia e países ocidentais, anunciou nesta quinta-feira (1º) a Presidência turca em um comunicado.

“A Agência Turca de Inteligência (MIT) realizou em Ancara a maior operação de troca de prisioneiros dos últimos tempos, que envolve a troca de 26 pessoas de prisões de sete países diferentes (Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Eslovênia, Noruega, Rússia e Belarus)”, informou.

“Dez prisioneiros, incluindo dois menores, foram transferidos para a Rússia, treze para a Alemanha e três para os Estados Unidos”, acrescentou a fonte.

A troca incluiu o ex-fuzileiro naval EUA, Paul Whelan, preso na Rússia; o jornalista do Wall Street Journal, o americano Evan Gershkovich, condenado na Rússia a 16 anos de prisão por “espionagem”, e Vadim Krassikov, um suposto agente russo preso na Alemanha pela morte de um ex-comandante checheno em Berlim, indicou Ancara.

Eles foram transportados para a Turquia em sete aviões, vindos dos Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Eslovênia, Noruega e Rússia, disse a fonte.

Uma aeronave decolou de cada um desses países, exceto dos Estados Unidos, de onde partiram dois, “no âmbito da operação de troca de prisioneiros”, especificou a Presidência.

Equipes da AFP assistiram ao pouso de duas aeronaves, uma com cores russas e outra do tipo Falcon, no aeroporto civil de Ancara pouco antes das 16h30 locais (10h30 em Brasília).

