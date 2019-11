Turquia anuncia captura de figura “importante” do Estado Islâmico

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, anunciou hoje que a Turquia capturou uma figura “importante” do grupo do Estado Islâmico na Síria.

Ele disse que o detido ainda está sendo interrogado, sem citar o nome nem fornecer detalhes.

A Turquia informou que tinha capturado e detido vários membros da família do líder do grupo do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, incluindo uma das suas esposas, a irmã e uma filha.

Al-Baghdadi acionou um explosivo que levava ao corpo durante ataque, em 26 de outubro, das forças especiais dos Estados Unidos ao seu esconderijo na província síria de Idlib.

A Turquia tem anunciado esforços para capturar membros do Estado Islâmico, após as críticas de que sua recente ofensiva militar para expulsar combatentes curdos sírios do nordeste da Síria levaria ao ressurgimento do grupo.

