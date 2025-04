Turquia anuncia 234 detenções em operação internacional contra o crime organizado

As autoridades turcas anunciaram nesta terça-feira (15) a detenção de 234 suspeitos em cinco países como parte de uma operação internacional contra organizações do crime organizado.

Um total de “234 membros de importantes organizações do crime organizado foram detidos, 225 no país e nove no exterior”, declarou o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya.

As detenções no exterior aconteceram na Espanha, Alemanha, Bélgica e Holanda.

Entre os detidos estão membros de organizações envolvidas no tráfico de cocaína, heroína e ecstasy em vários continentes, acrescentou Yerlikaya.

Também foram apreendidas mais de 21 toneladas de entorpecentes, além de bens e ativos avaliados em quase 300 milhões de dólares, segundo a mesma fonte.

“Estamos diante de uma estrutura internacional de larga escala”, afirmou o ministro turco, antes de explicar que os suspeitos são acusados de crimes que vão de tráfico de drogas até assassinato e lavagem de dinheiro.

Como parte da operação, informações e documentos foram compartilhados com forças policiais de vários países, incluindo Brasil, França e Estados Unidos, acrescentou.

bur-rba/cdu/pt/meb/zm/fp