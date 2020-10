Turner fecha acordo para transmitir Campeonato Italiano Emissora terá direito a nove partidas da Serie A e partidas serão exibidas na TNT e no canal de Streaming Esporte Interativo Plus. Foco serão os jogos do astro Cristiano Ronaldo

A Turner acertou, nesta sexta-feira, um acordo para transmitir o pacote principal do Campeonato Italiano. Serão nove partidas por rodada, e a emissora terá o direito de escolha do melhor confronto. O foco deve ser na Juventus, do astro Cristiano Ronaldo. Os jogos serão exibidos tanto na TNT quanto no canal de streaming Esporte Interativo Plus. A informação é do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL.

Os primeiros jogos serão transmitidos já neste domingo, pela TN.T. O onfrtonto entre a Velha Senhora e o Verona. Na segunda o jogo escolhido foi o duelo entre Milan e Roma.

Os direitos de transmissão do Campeonato Italiano pertencem à empresa IMG. Nas duas últimas temporadas, o DAZN adquiriu o pacote, mas acabou devolvendo por problemas financeiros decorrentes da pandemia.

O SporTV havia adquirido os direitos pela segunda escolha. A Band também faz transmissão na TV aberta em um horário fixo. O jogo mais atrativo, portanto, passa a ficar com a Turner. Os valores do contrato não foram revelados.

