Turnê leva homenagem a Pavarotti ao interior de São Paulo

SÃO PAULO, 19 ABR (ANSA) – Pelo sexto ano consecutivo, o estado de São Paulo recebe uma turnê que, entre abril e outubro, percorrerá 21 cidades paulistas para apresentar o melhor da ópera italiana.

Chamada “A Caminho do Interior”, a iniciativa é promovida pelo Consulado-Geral da Itália e pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, em colaboração com a Cia Ópera São Paulo.

O circuito operístico “Nessun Dorma – A Magia da Ópera Italiana” tem direção artística de Paulo Esper e prevê três espetáculos em homenagem aos 90 anos de nascimento do tenor italiano Luciano Pavarotti (1935-2007): “Trilogia Popular Verdiana”, “Il Trovatore, Rigoletto e La Traviata” e “Il Bel canto Italiano (Rossini, Bellini, Donizetti)”, sempre com solistas, cenografia e legendas em português.

Todos os espetáculos são gratuitos, com retiradas de ingressos com uma hora de antecedência nos locais das apresentações.

A turnê começou por Ribeirão Preto, com espetáculos em 18 e 19 de abril, e terminará em Jundiaí, em 18 de outubro.

As apresentações do projeto “A Caminho do Interior” também passarão por Taubaté (30/4), Jacareí (4/5), Palmital (7/5), Paraguaçu Paulista (8/5), Presidente Prudente (9/5), Assis (10/5), Campinas (15/5), Americana (22/5), Rio Claro (23/5), Araras (25/5), São Paulo (28 e 29/8) e Santo André (30 e 31/8).

Ainda haverá apresentações em Mogi Mirim e Jaguariúna, em julho, e Dracena, Adamantina, Regente Feijó, Bauru e Ourinhos, em outubro, mas com datas ainda a confirmar. (ANSA).