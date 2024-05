Turnê do show ‘Estradas Dentro’, da banda Tukum, chega a São Paulo no dia 8 de junho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 16:58 Para compartilhar:

Para comemorar seus 5 anos, o grupo Tukum deu a largada no projeto de circulação do show Estradas Dentro e chega a São Paulo no Centro da Terra, no dia 8 de junho, às 20h , depois de apresentações em Itanhaém, São Sebastião, Santos e Registro. O espetáculo autoral tem como base o repertório do álbum do mesmo nome, e intercala as canções com performances de dança contemporânea, poesia falada e músicas do primeiro álbum da banda.

Lançado em 2023, Estradas Dentro, segundo trabalho do Tukum, foi produzido por Guilherme Kastrup, que assinou projetos importantes da música brasileira, como A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares (Grammy Latino), e Zoró – Bichos Esquisitos, de Zeca Baleiro (Prêmio da Música Brasileira). Como instrumentista, Guilherme vem contribuindo por todos esses anos em shows e gravações nos trabalhos de artistas como Chico Cesar, Arnaldo Antunes, Zelia Duncan, Adriana Calcanhoto, Tom Zé, Ney Matogrosso e Vanessa da Mata, entre outros.

As canções do disco, concebido durante a pandemia da Covid-19, possuem distintas atmosferas e são repletas de poesia, filosofia, autoconhecimento, relação com a natureza e reflexões sobre a sociedade em que vivemos. A obra completa a duologia iniciada com o disco 22 dias a pé, que teve como inspiração um ano de intensas viagens do trio por diversas estradas brasileiras.

Formado pelo paranaense Flávio Pacato (cantor, ator e performer )e pelos cariocas Bruno Olivieri (músico, ator, diretor artístico e poeta) e Luísa Pitta (cantora, atriz, bailarina e coreógrafa), o Tukum tem como inspiração os mestres e diretores teatrais Zé Celso e Amir Haddad. O trio acredita que “música é ritual, teatro é ritual, e que as artes têm um papel fundamental no caminho de recuperação da dimensão ritualística da vida”.

O nome do grupo teve origem em uma palmeira comum da Amazônia, o tucum, que se tornou um símbolo de amizade, pactos amorosos e das lutas por libertação. O fio de tucum é muito resistente e dificilmente consegue ser partido. Este é o símbolo da cultura popular brasileira escolhido para nomear este Bando de Criação, como eles se autointitulam.

A estética do Tukum é resultante da combinação das múltiplas trajetórias de seus integrantes, o que imprime uma característica muito própria em suas criações. Os três se conheceram trabalhando em um projeto itinerante de teatro que viajava por todo o Brasil, então começaram a compor juntos e quando perceberam, o grupo já tinha nascido. As viagens constantes e a vida nômade, inspiraram uma série de canções autorais, que se transformaram no primeiro álbum do grupo, intitulado 22 dias a pé.

O show é uma experiência sensorial que transita por linguagens artísticas diferentes, criado a partir de temas como finitude, vulnerabilidade, autoconhecimento e necessidade de recomeço. As melodias delicadas e as letras elaboradas transportam o espectador para uma experiência imersiva, criando uma atmosfera convidativa a um estado de conexão com o presente e com o fluxo da vida de cada um.

O grupo, formado por três artistas interdisciplinares, se dedica a pesquisar um dos marcos da arte na contemporaneidade: o esmaecimento das fronteiras entre as diferentes expressões artísticas.

A gravação do primeiro CD do Tukum, 22 dias a pé, só foi possível em função do financiamento coletivo lançado pelo grupo. A segunda grande empreitada foi a gravação de oito videoclipes, realizados de forma independente. Um dos filmes, o videoclipe da música Nó, ganhou o prêmio de melhor videoclipe no Festival Nacional Pontapé Musical 2020 da Fetaerj-RJ pelo Juri Técnico e Voto Popular.

O grupo realizou o show de lançamento do álbum em 2021, em formato online, através do edital Proac – SP. O espetáculo também integrou a programação da Virada SP e foi premiado pelo edital nacional Qualicult.

Em 2022, o Tukum lançou o single e videoclipe Histórias de Seu Zé. A canção, que ficou entre as 10 vencedoras do Festival Nacional da Canção de 2021 com uma versão acústica, ganhou uma gravação em estúdio produzida por Tony Oliveira através do prêmio de primeiro lugar que o grupo conquistou no Festival Lounge Fest.

Ainda em 2022, o grupo realizou Turnê com o show 22 dias a pé com direção musical de Beto Lemos (integrante da companhia A Barca dos Corações Partidos e vencedor dos prêmios como diretor musical: Prêmio Shell, APTR, Cesgranrio, Botequim Cultural, Reverência e Aplauso Brasil).

Em 2023, o Tukum lançou o seu segundo álbum: Estradas Dentro, produzido por Guilherme Kastrup. O grupo lançou também o videoclipe Asas N’ Alma, com feat da cantora Flaira Ferro e participação especial da atriz Aline Borges. No mesmo ano realizou a pré-estreia do show Estradas Dentro (DVD) com a direção musical de Ricardo Prado e conquistou o prêmio de Melhor Intérprete no Maratona da Música Firjan SESI 2023.

Nestes 5 anos de grupo, o Tukum já gravou dois CDs, dois singles, dez videoclipes, foi aprovado em diversas curadorias especializadas, venceu concursos, ganhou prêmios, além de possuir uma média de 4M de plays em suas plataformas digitais e 40 mil ouvintes mensais no Spotify. A partir de muito trabalho, realizado de forma independente e autoral, vem formando, cada vez mais, uma base sólida de público.

Show: Estradas Dentro

São Paulo

8 de junho (sábado) – às 20h

Centro da Terra

R. Piracuama, 19 – Perdizes

Classificação Indicativa: livre

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Venda de ingressos: https://www.sympla.com.br/tukum-no-show-estradas-dentro__2482702