Turnê de Sandy e Junior fica em segundo lugar em ranking mundial

A turnê Nossa História, realizada pela dupla Sandy e Junior no ano de 2019, foi a segunda mais lucrativa do mundo. Os dados foram reunidos pelo Pollstar, publicação voltada para a indústria de shows, e considera um levantamento até a semana de 4 de dezembro deste ano.

A dupla ficou atrás apenas da turnê realizada pelo cantor Elton John. A arrecadação média dos irmãos, por cidade, foi de mais de US$ 2,2 milhões (R$ 9 milhões, na cotação atual), com um valor médio dos ingressos de US$ 54 (R$ 255). Mais que isso, Sandy e Junior superaram turnês de astros internacionais, como Ariana Grande, Jonas Brothers, Guns N’ Roses e Muse.

A dupla anunciou a turnê em março passada para comemorar os 30 anos de carreira, com previsão inicial de shows em dez capitais brasileiras. Devido à alta demanda, o período de apresentação se estendeu, com começo em 12 de julho e final em 6 de outubro, e duas apresentações internacionais, nos Estados Unidos e em Portugal.

Diversos clássicos da dupla integraram as performances, mas uma alteração chamou atenção: Sandy e Junior decidiram mudar a letra da música Maria Chiquinha, que “não seria mais aceitável”, segundo os irmãos. Além disso, a turnê deve ganhar um documentário de sete episódios no GloboPlay, com lançamento previsto para 2020. (Com informações da Associated Press).

