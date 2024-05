Turistas são presos depois de briga generalizada durante despedida de solteiro na Espanha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 7:59 Para compartilhar:

Um grupo de oito britânicos foi preso após uma briga generalizada durante uma despedida de solteiro na ilha de Maiorca, Espanha, no dia 29 de maio. A confusão aconteceu em um restaurante de clube de praia, em Calvia, e um garçom ficou ferido.

De acordo com a imprensa local, a polícia foi acionada e, assim que chegaram ao local, dois agentes foram agredidos. A confusão teve início quando o grupo de britânicos começou a jogar latinhas de cerveja e lixo no mar.

Um funcionário do restaurante chamou a atenção do grupo, pois a atitude estava incomodando outros banhistas. Nesse momento, começou uma discussão. Alguns banhistas foram agredidos e outros trabalhadores do restaurante tentaram apartar a confusão.

Segundo o “Diario de Mallorca”, dois policiais também ficaram feridos na ação. Assim que a confusão acabou, os turistas britânicos foram fotografados algemados na escada do clube de praia, antes de serem levados pela polícia. As autoridades locais afirmaram que o grupo aparentava estar embriagado e teve uma reação “extremamente violenta”.