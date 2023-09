Turistas morrem atropelados em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/09/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 7 SET (ANSA) – Dois turistas da Irlanda morreram atropelados por um carro nesta quinta-feira (7), em Roma, capital da Itália.

O automóvel era dirigido por um homem de 54 anos, que parou para prestar socorro às vítimas.

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Cristoforo Colombo com a rua Malafede, nos subúrbios da cidade, e a polícia ainda tenta reconstruir a dinâmica do episódio.

“A alta velocidade é frequentemente uma das principais causas dessa praga que aflige Roma, líder em mortes em acidentes viários”, disse o deputado Massimo Milani, que cobrou do prefeito Roberto Gualtieri a instalação de radares nas avenidas mais perigosas.

“É preciso intervir com máxima celeridade para evitar uma situação que está se tornando dramática”, acrescentou. (ANSA).

